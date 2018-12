Ancelotti: «Fatto il possibile, ora protagonisti in Europa League»

ilnapolista

: Ancelotti a Hysaj: 'Non fare fallo!' Cosa ha fatto Hysaj? - Una torta - I chinotti - Un fallo - annatrieste : Ancelotti a Hysaj: 'Non fare fallo!' Cosa ha fatto Hysaj? - Una torta - I chinotti - Un fallo - Mediagol : Liverpool-#Napoli, Ancelotti: “Fatto il possibile, adesso testa all’Europa League. Il dispiacere...”… - ItaSportPress : Napoli, Ancelotti: 'Fatto il possibile, nessun rimpianto. In Europa League da protagonisti...' -… -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) L’intervista a Sky Carlointervistato da Sky al termine di Liverpool-Napoli «Dobbiamo accettare il risultato, dispiace molto. Abbiamotutto quello che era nelle nostre possibilità, in sei partite. Forse siamo andati anche oltre le aspettative. Questa amarezza ce la portiamo in, con la convinzione che possiamo fare molto bene. È una competizione meno affascinante dell’, ma per noi può essere molto importante».Cosa è mancato al Napoli: «Siamo stati meno lucidi in costruzione, anche per merito della pressione del Liverpool. Nel secondo tempo è stata una partita meno ordinata da entrambe le parti, abbiamo avuto opportunità di fare gol e ci siamo sbilanciati, concedendo il contropiede».I rimpianti di: «Io dico che che il gol della Stella Rossa c’entra poco, possiamo rammaricarci anche per il gol all’ultimo ...