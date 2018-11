Sindrome dell’ovaio policistico e insulino resistenza | i benefici dei micronutrienti

Blastingnews

(Di mercoledì 21 novembre 2018) La(PCOS), una delle malattie endocrine più comuni, che influenza il 5-10% delle adolescenti e donne in età riproduttiva, è un disordine eterogeneo, complesso dal punto di vista metabolico, endocrino, riproduttivo e psicologico. Le cause rimangono ancora poco conosciute ma, in un lavoro pubblicato sulla rivista Journal of Turkish German Gynecology Association nel novembre 2018, è emerso che alcuni nutrienti (vitamine e sali minerali) influenzano l’insorgenza della PCOS e i sintomi correlati (iperinsulinemia e, aumento di omocisteina, stress ossidativo, iperandrogenismo, incremento di peso, alterazione dell’ovulazione, ansia e depressione)....