Salute | il diabete è più frequente nelle zone con molti fast food

meteoweb.eu

: Diabete e obesità, dal Duemila boom di malati in Italia - SkyTG24 : Diabete e obesità, dal Duemila boom di malati in Italia - repubblica : Diabete 1, così potremo affrontarlo - antonmasoni1 : Non lo so se questi sono gli ultimi colpi di cosa della sanità pubblica, è certo che da una spallata all’altra, sti… -

(Di martedì 17 aprile 2018) Una ricerca pubblicata sul Journal of the Endocrine Society, condotta da David Lee, della New York University School of Medicine, ha rivelato che ilè piùtra le persone che vivono indove sono presenti numerosi: si registrano più casi di adulti con ildi tipo 2, e di adulti e bambini con ildi tipo 1. La ricerca ha quindi evidenziato una relazione tra presenza die rivenditori di cibi di scarsa qualità (junk), anche coldi tipo 1, una malattia autoimmune, mai collegata finora ad alimentazione e obesità. Gli esperti sono giunti alla suddetta conclusione a seguito di un’analisi per individuare i casi di1 e 2 in diversi quartieri di New York, scoprendo che la malattia, in tutte le sue forme, è piùtra i residenti delledove si concentranoe altri rivenditori di cibo ...