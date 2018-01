Terremoto in tempo reale INGV | scosse di oggi 1 Gennaio 2018 ultimi terremoti | orario

: RT @GPS_SPINATO: “Non vi lasceremo soli” | “Il tempo è galantuomo” | “La verità viene a galla” - - Lucio_Apuleio : RT @GPS_SPINATO: “Non vi lasceremo soli” | “Il tempo è galantuomo” | “La verità viene a galla” - - S_A_T_M : RT @GPS_SPINATO: “Non vi lasceremo soli” | “Il tempo è galantuomo” | “La verità viene a galla” - - S_A_T_M : RT @GPS_SPINATO: Volevano dire 'Non vi lasceremo soli SE VOTATE SÌ', ma non ci stava nel tweet. Però, dai, "Il tempo è galantuomo” e “La ve… - LeonardiAmalia : RT @GPS_SPINATO: “Non vi lasceremo soli” | “Il tempo è galantuomo” | “La verità viene a galla” - - camilla_staff : RT @GPS_SPINATO: “Non vi lasceremo soli” | “Il tempo è galantuomo” | “La verità viene a galla” - -

Leggi la notizia su inmeteo

(Di lunedì 1 gennaio 2018)in/ Aggiornamenti in diretta dellegiornaliere in Italia, con magnitudo pari o superiore al secondo grado richter. Segnalazioni anche dall'estero in caso di...