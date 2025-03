Notizieaudaci.it - Zeudi Di Palma parla dei suoi guadagni e spiazza tutti al Grande Fratello

La modella: ‘Costretta a privarmi di moltissime cose’Nel contesto del, dove spesso le discussioni si concentrano su dinamiche di gioco o rivalità tra concorrenti, le parole diDihanno portato alla luce una realtà ben diversa. Durante una chiacchierata notturna con Chiara Cainelli, la giovane modella ha rivelato di dover affrontare difficoltà economiche significative, condividendo dettagli che hanno sorpreso non solo i coinquilini della casa, ma anche ifan.ha dichiarato di percepire uno “stipendio medio” mensile di circa 500 euro, una cifra insufficiente per garantirle una stabilità economica. Questo la costringe a rinunce quotidiane, come evitare di concedersi una cena al sushi con gli amici. La confessione è stata accompagnata dalla speranza che, una volta conclusa l’esperienza nel reality, possa ottenere maggiori opportunità lavorative per aiutare sua madre, alla quale è profondamente riconoscente.