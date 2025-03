Ferrari a caccia del riscatto in Giappone | a Maranello indagate le sospensioni

Leggi su Sportface.it

La stagione di F1 2025 diè iniziata in salita. La squadra ha debuttato con un’ottava e una decima posizione nel Gran Premio d’Australia, pagando una strategia non eccelsa e una chiamata ai pit stop arrivata in ritardo. Frederic Vasseur e i suoi hanno raggiunto la Cina con l’obiettivo di riscattarsi, che sembrava centrato nella giornata di sabato. Lewis Hamilton ha festeggiato la prima sprint pole, per poi ottenere la prima piazza nella ‘mini-gara’ del sabato. La situazione, però, è precipitata nel corso della domenica. Le duehanno portato avanti una gara senza lodi né infamia, raggiungendo il traguardo in quinta e sesta posizione. Un risultato positivo per Charles Leclerc, prendendo in considerazione che la bandella dell’ala anteriore mancante gli ha portato un deficit di quasi tre decimi a giro.