Tuttivip.it - “Gli altri due finalisti”. Grande Fratello, escono i nomi e il pubblico si fa una sola domanda: com’è possibile?

Alfonso Signorini, conduttore del, ha recentemente annunciato che ci sono ancora due posti disponibili per la finale del reality show. La decisione su chi accederà a questi posti non sarà presa dalgenerale, ma dalle fanbase dei concorrenti, che hanno dimostrato una notevole capacità di influenzare il televoto. Questo fenomeno è stato evidenziato dallo stesso Signorini durante un’intervista con Valerio Staffelli per Striscia la Notizia, in cui ha affermato: “Vengono sbattuti fuori concorrenti storici di un certo livello, poi abbiamo questi ragazzini che hanno il sostegno delle fandom tossiche che fanno e disfano come vogliono loro”. Attualmente, Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma sono già. Le previsioni suggeriscono che gli ultimi due posti potrebbero essere occupati da Shaila Gatta e Chiara Cainelli, entrambe vicine a Zeudi.