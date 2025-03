Lanazione.it - Incendio in una ditta tessile a Oste di Montemurlo: colonna di fumo e fiamme

, 16 marzo 2025 – Paura adiper l’che ha interessato una, la Rifinizione Vignali. La gente della zona intorno alle 20.30 ha vistolevarsi dall’azienda, chiamando quindi i vigili del fuoco. Arrivati con diversi mezzi. Ad andare a fuoco, nel cortile della, vario materialeche era stato sistemato all’esterno. Si tratterebbe di un rogo accidentale: si ipotizza un corto circuito di un quadro elettrico, come spiega il titolare Ivo Vignali, che si è recato subito in azienda. In quel momento nella, che chiude il venerdì e riapre il lunedì, non c’era nessuno. Non ci sono feriti. Il rogo è stato circoscritto e quindi spento. L’azienda conta comunque di riprendere il lavoro nella giornata di lunedì. Danni da quantificare.