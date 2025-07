Camporosso esce nei boschi con il cane e precipita in una scarpata | morto un uomo di 72 anni

È possibile che a provocare la caduta sia stato un malore: intervento dei vigili del fuoco per recuperare il corpo caduto da una scarpata di oltre 40 metri. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Camporosso, esce nei boschi con il cane e precipita in una scarpata: morto un uomo di 72 anni

