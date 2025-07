Milano Cortina 2026 | ecco le medaglie delle Olimpiadi invernali

A Venezia, a Palazzo Balbi, sono state presentate le medaglie ufficiali dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Un evento ricco di significato, con la partecipazione di grandi campionesse italiane come Federica Pellegrini e Francesca Porcellato, che hanno dato il via a questo importante momento di avvicinamento all'appuntamento sportivo. Le medaglie, realizzate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, rappresentano non solo il premio per l'impegno degli atleti, ma anche la passione, il sacrificio e il lavoro di squadra che animano tutto il movimento sportivo italiano.

Olimpiadi Milano Cortina, svelate le medaglie. Zaia: «Si realizza un sogno» - CORTINA (BELLUNO) - «Con lo svelamento delle medaglie olimpiche e paralimpiche si realizza un sogno».

Dietro le quinte: qual è il significato e come sono state realizzate le medaglie dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026 - Oggi a Palazzo Balbi, sede della Regione Veneto, il Comitato Organizzatore dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali ha svelato le medaglie di Milano Cortina 2026.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, svelate le medaglie. Fontana: “Sintesi perfetta di design e tradizione” - Milano, 15 luglio 2025 – Come per le torce, anche le medaglie dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026 hanno un design essenziale, che mette al centro emozioni e lavoro di squadra, e simboleggia l'unione non solo di due città , Milano e Cortina, ma anche l'anima della vittoria e gli sforzi per conquistarla.

