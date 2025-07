L' Ue tratta ma avvisa | Controdazi dal 6 agosto Meloni | No alla guerra commerciale

Proseguono senza sosta le trattative sui dazi. L'Ue dà priorità al dialogo dopo la lettera di sabato di Donald Trump, ma le contromisure sono pronte. La delegazione di Bruxelles è in viaggio verso gli Usa per trattare, ma l'indicazione è chiara: i primi controdazi - dal valore di 21 miliardi di euro - scatteranno il 6 agosto in caso di mancato accordo. Un intervento finora congelato per favorire la trattativa, ma sempre sul tavolo. Per quanto concerne il secondo pacchetto da 72 miliardi di euro, ora al vaglio dei Paesi membri e pensato per reagire alle misure statunitensi su dazi reciproci e auto, sarà valutato "in base all'evoluzione delle trattative". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

