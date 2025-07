Finardi Musella e Morante al Segesta teatro festival

PALERMO – Al via con un concerto di Eugenio Finardi nel teatro antico, il 25 luglio alle 21.15, il Segesta teatro festival. Il cantante presenta '75-'25, che racchiude i brani dei suoi cinquant'anni di carriera. Nella nuova stagione messa a punto per il quarto anno dalla direzione artistica firmata da Claudio Collovà nel Parco archeologico di Segesta diretto da Luigi Biondo vi è un cartellone che, oltre alla musica, accoglie teatro, danza e laboratori, e si srotolerà fino al 24 agosto. Sabato 26 luglio alle 19.30 l'attore e regista Lino Musella presenta "L'ammore nun è ammore", originale "recita dei sentimenti" dei trenta sonetti di Shakespeare, 'traditi' in napoletano da Dario Jacobelli, sulle musiche del polistrumentista napoletano Marco Vidino, e il 27 luglio alle 19.

