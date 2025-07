Marco Frigo | Sono un uomo squadra spero nei Mondiali Sogno una tappa in tutti i Grandi Giri

Marco Frigo, classe 2000 di Bassano del Grappa, è uno dei volti più interessanti del ciclismo italiano. Cresciuto tra le fila della SEG Racing e della Israel Cycling Academy, è alla sua terza stagione da professionista con la Israel Premier Tech, formazione con cui ha un contratto fino al 2026. La stagione 2024 ha segnato una tappa importante nella sua crescita: al Tour of the Alps, nella terza frazione, ha ottenuto la sua prima vittoria da professionista, dimostrando solidità e concretezza. Poi la partecipazione al Giro d'Italia, il Baloise Belgium Tour, e un ottimo quinto posto nella cronometro ai Campionati Italiani.

QUESTA SERA SI CORRE. Trofeo Rancilio a Parabiago. Kermesse del calendario Nazionale di 120 km. con al via Frigo, Morello, Bisoni, Venturini e Parmigiani. Partenza ore 19.45.

