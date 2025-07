Caltanissetta sequestrato durante le vacanze per estorcere denaro al padre | 2 imputati a processo

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il processo inizierà a novembre a Caltanissetta. Un giovane di 28 anni, residente in Alto Adige, sarà parte civile in un processo che vede due uomini accusati di sequestro di persona a scopo di estorsione. Il caso verrà esaminato dal tribunale di Caltanissetta nel mese di novembre. Un rapimento con richiesta di riscatto da mezzo milione di dollari. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, nell’aprile del 2023 il ventottenne si trovava in vacanza in Sicilia quando è stato aggredito, incappucciato e minacciato con una pistola puntata alla testa. I rapitori lo hanno costretto a contattare telefonicamente il padre, residente all’estero, per chiedere un riscatto di 500. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

