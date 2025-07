Il film più visto del 2025 non ti sorprenderà

il film più ascoltato in streaming nel 2025: un quadro aggiornato. Nel panorama delle piattaforme di streaming, alcuni titoli riescono a conquistare un pubblico vasto e variegato, superando spesso le performance cinematografiche al botteghino. I dati più recenti evidenziano quale pellicola abbia ottenuto il maggior numero di visualizzazioni nel corso del 2025, offrendo uno spaccato sulle tendenze di consumo e sulla popolarità dei contenuti digitali. moana 2: il film più trasmesso online nel 2025. la leadership di moana 2 sui servizi di streaming. Secondo i dati forniti da Nielsen Media Research, Moana 2, interpretata da Auli'i Cravalho e Dwayne Johnson, si conferma come il film più visualizzato nel corso dell'anno in corso.

Oggi nasceva Orson Welles: rendiamo omaggio a questo "Titano" del cinema con i suoi migliori film in streaming. - Come regista e attore, Welles ha realizzato capolavori indimenticabili a partire ovviamente da Quarto potere.

Mel gibson presenta il suo film mostruoso con 84% di valutazione su rotten tomatoes, ora in streaming - monster summer: uscita in streaming e analisi del film. Il film Monster Summer, diretto da David Henrie, sta per approdare sulle piattaforme di streaming, offrendo agli spettatori un’opportunità di rivivere questa avventura fantastica.

M. night shyamalan torna con il suo miglior film degli ultimi 20 anni in streaming - Il film Split, diretto da M. Night Shyamalan, ha ritrovato una nuova collocazione nelle piattaforme di streaming, circa dieci anni dalla sua uscita ufficiale.

