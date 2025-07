duncan minto ceo ad interim di renault group

Il consiglio di amministrazione di Renault Group ha deciso di nominare, a partire dal 15 luglio 2025, Duncan Minto come Ceo di Renault S.A. per un periodo ad interim fino alla nomina del nuovo Ceo. Attualmente Direttore Finanziario di Renault Group, Duncan Minto sar√† responsabile della gestione quotidiana dell'azienda affianco a Jean-Dominique Senard che svolger√† le funzioni di Presidente di Renault s.a.s., societ√† operativa del Gruppo, durante questo periodo. Entrato nel Gruppo nel 1997, Duncan vanta una solida esperienza in finanza ed una profonda conoscenza delle sfide da affrontare. Il processo di selezione del nuovo Ceo di Renault S. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

