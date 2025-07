Consulta per la Legalità a Pomezia | verso l’approvazione definitiva

Pomezia, 15 luglio 2025 – La Consulta per la Legalità si avvia verso la sua approvazione definitiva, segnando un momento importante per la comunità locale. Il regolamento che la istituisce rappresenta l’esito di un percorso partecipato e condiviso che ha visto protagonisti i consiglieri comunali, il sindaco Veronica Felici, le associazioni di categoria e le forze dell’ordine presenti sul territorio. L’idea di dare vita a uno strumento permanente per il confronto sui temi della legalità è nata dalla volontà politica espressa all’unanimità dal Consiglio Comunale, che già nei mesi scorsi aveva votato per la sua istituzione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it