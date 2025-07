A1 incidente tra auto e camion in galleria Tre morti due feriti

Intorno alle 14.30 all'interno di una galleria sulla A1, all'altezza di Barberino del Mugello (Firenze), lungo la Variante di Valico, si è verificato un incidente stradale tra un camion e un'automobile che ha causato la morte di tre persone e il ferimento di altre due, tra cui una bambina. L'altro ferito è una donna di 35 anni (in codice rosso): entrambi sono stati portati in ospedale in elicottero. Il tratto autostradale verso Bologna, tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna, è stato chiuso per un paio d'ore e poi riaperto poco prima delle 16. Aspi sottolinea che nel tratto interessato "il traffico transita su una corsia per consentire il completamento delle operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti nell'incidente". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - A1, incidente tra auto e camion in galleria. Tre morti, due feriti

In questa notizia si parla di: incidente - camion - galleria - auto

Fasano-Locorotondo: incidente, camion finisce in un campo Strada statale 172-dir - L'articolo Fasano-Locorotondo: incidente, camion finisce in un campo Strada statale 172-dir proviene da Noi Notizie.

Incidente A14 tra auto e 2 camion sulla diramazione per Ravenna: traffico e code - Ravenna, 23 aprile 2025 - Traffico e code questa mattina sulla Diramazione per Ravenna dell’A14, a causa di un incidente avvenuto attorno alle 9.

Incidente A14 tra auto e 2 camion sulla diramazione per Ravenna: code e tratto chiuso - Ravenna, 23 aprile 2025 - Traffico, code e tratto chiuso. A causa di un incidente avvenuto questa mattina attorno alle 9.

Incidente sulla A1 nella Variante di Valico:morti 3 uomini.Due ferite,tra loro anche una bambina.E’ accaduto all'interno della Galleria di Base.L’auto si sarebbe fermata lungo la corsia di marcia poi l’impatto con un camion.Coda di 7 chilometri dallo svincolo di Vai su X

Camion incastrato in galleria: caos sulla Siracusa-Catania Chiuso il tratto autostradale, uscita... ARTICOLO+VIDEO+FOTO Vai su Facebook

Incidente in A1, tre morti: scontro tra camion e auto, Italia divisa in due. Tratto chiuso poi riaperto; Incidente in galleria sull'A1 a Barberino: tre morti, ferite gravemente una donna e una bimba di 5 anni. L'auto era ferma sulla corsia di marcia, il camion l'ha travolta; Incidente sull'autostrada A1 tra Fiorenzuola e Badia, 3 morti nello scontro tra camion e auto in galleria.

Incidente in A1, tre morti: scontro tra camion e auto in galleria, tratto chiuso. Diretta - È successo tra Firenzuola e Badia nel comune di Barberino del Mugello in direzione Bologna. Si legge su lanazione.it

Lo scontro, le lamiere contorte in galleria: tre morti nell’auto in A1, deceduto anche un cane - Il tremendo incidente in autostrada, nel tratto fiorentino, tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna. Secondo msn.com