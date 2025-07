Leonor di Spagna gli ultimi giorni sulla nave scuola Elcano e un riconoscimento storico

La principessa è rientrata in Spagna dopo sei mesi in mare e il prossimo 21 luglio sarà ufficialmente in vacanza. In Galizia, intanto, ha ricevuto la stessa onorificenza che venne conferita al padre Felipe VI alla stessa età , ma nel suo caso ha un significato in più. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Leonor di Spagna, gli ultimi giorni sulla nave scuola Elcano e un riconoscimento storico

L’Infanta Sofia, com’è davvero la figlia di Letizia di Spagna: il legame con Leonor - Per l’Infanta Sofia, è iniziata una nuova era: ha compiuto 18 anni martedì 29 aprile. Sta conseguendo al momento il diploma di maturità internazionale, ma non seguirà l’addestramento militare come la sorella Leonor, la Principessa delle Asturie e futura Regina al Trono.

L’album fotografico della principessa Leonor di Spagna a bordo della sua nave scuola - La principessa, insieme agli altri cadetti della marina militare e all’equipaggio della Juan Sebastián Elcano, ha attraversato lo stretto di Magellano, completando così la prima metà del suo viaggio

Letizia di Spagna e Leonor, le foto dell’incontro: l’abbraccio dopo 4 mesi di lontananza - La Regina Letizia di Spagna e la Principessa Leonor si sono riunite, lasciandosi andare a un abbraccio speciale: un momento unico, la nave della Marina spagnola che è approdata al porto di Fuerte Amador, lo sbarco sulla terraferma dell’equipaggio.

