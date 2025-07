Pronostico Palmeiras-Mirassol | rientro soft e tre punti in cassaforte

Palmeiras-Mirassol è una partita della quattordicesima giornata del Brasileirao e si gioca giovedì a mezzanotte: tv, probabili formazioni, pronostico. La prima partita dopo l'eliminazione contro il Chelsea, che poi ha vinto il trofeo, al Mondiale per Club. Deve calarsi immediatamente con la testa nel campionato il Palmeiras, al centro anche delle attenzioni di mercato di molte squadre europee per i talenti messi in mostra negli Stati Uniti. Uno su tutti, quel Rios che è stato messo nel mirino della Roma e non solo.

