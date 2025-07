Borsa | Milano chiude debole -0,66% pesano Recordati e Banco

Chiusura debole per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,66% a 39.921 punti, tra scambi in calo sotto i 2,3 miliardi di euro di controvalore. In rialzo a 86 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 2 punti al 3,57% e quello tedesco di 1,7 punti al 2,71%. Ha prevalso il segno meno in una seduta di prese di beneficio dopo l'inaspettato rialzo della vigilia sulla scia della lettera del presidente Usa Donald Trump all'Ue sui dazi al 30%. In particolare oggi è stata investita dalle vendite Recordati (-3,52%), insieme al resto del comparto farmaceutico in Europa, per il prevalere dei timori su dazi settoriali da parte degli Usa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

