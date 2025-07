Roma uccise la moglie in casa con una Glock | condannato a 24 anni di carcere

Roma, 15 luglio 2025 – Aveva ucciso la moglie, a cui era stato legato per oltre 50 anni, nel loro letto coniugale, poi si era autodenunciato al proprio legale di fiducia. Al termine dell’iter giudiziario, l’uomo è stato condannato a 20 anni di reclusione con sentenza divenuta esecutiva ed accompagnato in carcere dagli agenti della Polizia di Stato. La vicenda risale al giugno del 2022 ed è avvenuta nel quartiere Trieste. L’uomo, allora settantaseienne, si era presentato nello studio del suo avvocato raccontando che poco prima aveva esploso due colpi di pistola con una Glock contro la moglie, togliendole la vita. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Roma, uccise la moglie nel letto coniugale: 79enne condannato a 24 anni, ora trasferito a Rebibbia Un uomo di 79 anni di Roma, che aveva ucciso la moglie nel loro letto nel giugno 2022 e si era costituito, è stato definitivamente condannato a 24 anni. Dop Vai su Facebook

