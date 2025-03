Liberoquotidiano.it - Pd sempre più indietro: quanto perdono in poco più di un mese. E il centrodestra..., tutti i numeri

Leggi su Liberoquotidiano.it

Brutte notizie per il Partito democratico. A poche ore dalla disfatta al Parlamento europeo, i dem di Elly Schlein devono fare i conti con i. Quelli del sondaggio della Supermedia settimanale. Realizzata da AGI/Youtrend, la rilevazione vede Fratelli d'Italia calare sotto il 30 per cento. Più nel dettaglio al 29,6 con un -0,6. Eppure la flessione del primo partito guidato da Giorgia Meloni non va a beneficio né degli altri alleati di maggioranza, che restano stabili, né della principale forza di opposizione, il Pd, che anzi nell'ultimoe mezzo è arretrato di un punto esatto. I dem, infatti, scivolano al 22,8 per cento (-0,1). Non va meglio al Movimento 5 Stelle. La terza forza politica si ferma all'11,8 e registra un -0,1. Segue Forza Italia al 9,3 per cento (-0,1). E ancora, la Lega di Matteo Salvini cresce di un +0,1 per cento toccando quota 8,4.