Sinner strappalacrime | stavolta i fan restano senza parole

Jannik, la mossa inaspettata ha commosso il popolo dei social e non solo: un gesto sincero che ha fatto con il cuore.Dire che per Janniksiano stati giorni frenetici non renderebbe l’idea di quello che, probabilmente, ha dovuto affrontare il numero 1 del mondo. Che, dopo un anno terribile, onde evitare che il Tas di Losanna gli infliggesse una condanna assai più pesante, ha ben pensato di accordarsi con la Wada e di mettere un punto definitivo alla vicenda di cui è stato protagonista.i fan(AnsaFoto) – Ilveggente.itDovrà rimanere lontano dal campo per tre mesi, ma tornerà giusto in tempo per partecipare agli Internazionali di Roma e per fare il pieno di cori e di tifo da parte dei suoi supporter azzurri. Prospettiva che speriamo possa in qualche modo rendere un po’ meno amari i prossimi 90 giorni.