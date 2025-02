Juventusnews24.com - Magnanelli esulta dopo Cesena Juve Primavera: «Abbiamo fatto un’ottima partita, lo step successivo da fare è questo»

di RedazionentusNews24: tutte le dichiarazioni dell’allenatore bianconero sul matchL’allenatore dellaha parlato ai canali ufficiali del club bianconerola vittoria contro il.PAROLE – «Fa piacere tornare a vincere: i ragazzi hanno avuto un ottimo impatto sulla gara e poi una grandissima reazione. Bisogna cercare in questa fase di sbagliare il meno possibile, perché ogni volta che lo facciamo paghiamo a caro prezzo i passi falsi. Oggi siamo stati abili a riprendere la sfida e bisogna imparare a restare sempre dentro il match, concentrati. Devoun plauso ai ragazzi perché giocando così tanto e così spesso, non è semplice riuscire sempre a performare nel modo giusto. Lodaè quello: mantenere sempre un determinato standard, sia in allenamento che nelle tante gare che dobbiamo giocare.