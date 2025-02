Oasport.it - A che ora il biathlon oggi in tv, Mondiali 2025: startlist sprint femminile, programma, streaming

, venerdì 14 febbraio, idientreranno nel vivo con la prima gara individuale dello schedule. Sulle nevi di Lenzerheide (Svizzera) si assisterà alla 7.5 km. La prova sui due poligoni riserverà sicuramente delle emozioni, dovendo prestare particolare attenzione alle condizioni che le atlete dovranno affrontare.Temperature alte e vento che può disturbare nelle serie di tiro le variabili della gara odierna. Saranno quattro le atlete nostrane a tenere alto il Tricolore. La più accreditata è Dorothea Wierer. La campionessa altoatesina ha fatto vedere una buona forma nella prova a squadre mixed, ma servirà maggior precisione al poligono per essere della partita per le medaglie. Oltre a “Doro”, risponderanno all’appello Martina Trabucchi, al suo esordio in un Mondiale assoluto, Hannah Auchentaller, brava nel lancio della staffetta citata, e Michela Carrara, che sarà la prima italiana al via col pettorale n.