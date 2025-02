Quotidiano.net - Salvini riapre il fronte del Fisco: “Rottamazione per tutte le cartelle”

Roma, 9 febbraio 2025 – Alla vigilia del voto sulla mozione di sfiducia per la ministra del Turismo Daniela Santanchè (che potrebbe tuttavia slittare), Matteo, reduce dalla convention dei Patrioti, torna in scena sulla proposta di unatombale delleesattoriali, misura da sempre chiave di consenso e mai come oggi così invocata dalle categorie più stressate dalla crisi economica. Un nuovo maxi condono, insomma, che per la Lega – aveva già dettoqualche giorno fa – deve diventare “la priorità assoluta per il 2025 in termini economici”. Ma non tutti nella maggioranza sono d’accordo. Cioè: sono d’accordo, ma per gli alleati le priorità economiche sembrano essere altre. Il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Matteo, all'evento a un anno dai Giochi di Milano Cortina 2026 al Piccolo Teatro di Milano, 6 febbraio 2025.