The Sandman | la serie Netflix di Neil Gaiman si concluderà con la stagione 2

Leggi su Cinefilos.it

The: ladisicon la2L’adattamento didi Thedell’omonima opera disicon l’imminente seconda, come riportato da Variety. La primaha debuttato nell’agosto del 2022 e non è stata rinnovata dafino al novembre dello stesso anno. All’epoca, lo streamer esitava anche a definirla una seconda, scegliendo invece di dire che si trattava di “una continuazione del mondo di ‘The’” e non si impegnava a definire il numero di episodi. Sempre Variety ha confermato che la secondadoveva essere l’ultima prima delle riprese.“Ladi ‘The’ è sempre stata incentrata esclusivamente sulla storia di Dream, e nel 2022, quando abbiamo esaminato il materiale rimanente di Sogno dai fumetti, sapevamo di avere abbastanza storia solo per un’altra”, ha dichiarato Allan Heinberg, showrunner di The, in una dichiarazione rilasciata a Variety venerdì.