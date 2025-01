Lanazione.it - L’"Amleto 2" di Filippo Timi in replica al Guglielmi

Va in, stasera, alle 21, al Teatro, ’2’, lo spettacolo di e conprodotto da Teatro Franco Parenti-Fondazione Teatro della Toscana. Sul palco conanche Elena Lietti, Lucia Mascino, Marina Rocco e Gabriele Brunelli. Di fronte alla tragedia esistono due possibilità: soccombere o esplodere nel massimo della vitalità.ha scelto la seconda, trasformando la tragedia in commedia, tra potere e oblio, tra frivolezza e pazzia; esasperando così la radice comica di Shakespeare che faceva dire a Nietzsche "non conosco lettura più straziante di Shakespeare: cosa deve aver sofferto un uomo per avere a tal punto bisogno di fare il pagliaccio". L’diè annoiato, non ha più voglia di interpretare la solita solfa familiare, non ha più voglia di amare Ofelia, non ha più voglia di niente.