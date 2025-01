Ilrestodelcarlino.it - Chiara Ferragni e Fedez? Zuppi interviene da Bologna: vittime del loro meccanismo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 31 gennaio 2025 – Per comunicare in maniera efficace serve "empatia, capacità di raccontare qualcosa che non sia un inutile zuccherone" ma di affrontare i problemi e la realtà con "speranza, che è forza, non è eludere i problemi". Lo ha detto il presidente della Cei, cardinale arcivescovo di, Matteo, intervenendo all'incontro dal titolo 'La deontologia nell'informazione e giornalisti con un linguaggio di speranza' all'Istituto Veritas Splendor.ha anche citato uno dei casi di cronaca più dibattuti degli ultimi giorni: "Le vicende dei Ferragnez da un certo punto di vista sono emblematiche – ha detto sorridendo – perché sonostessi tragicamentedel. Se si pensa che hanno centinaia di migliaia di follower, di persone che guardano dal buco della serratura ogni giorno quello che fanno, fa drammaticamente sorridere.