Charles Melton è l' uomo del momento e tutto grazie a un profumo

è il nuovo ambassador di una delle fragranze più iconiche di Davidoff, un marchio che piace a tutte le generazioni, GenZ inclusa. L’attore, che ha conquistato pubblico e critica con il suo ruolo nel film May December ha un carisma magnetico e porterà sicuramente una ventata di freschezza e modernità ai profumi senza tempo di questo brand famosissimo. «Far parte di questo nuovo capitolo di Davidoff Fragrances è una grande opportunità per aggiungere un tocco moderno a un classico intramontabile», ha infatti dichiarato, sintetizzando perfettamente lo spirito della collaborazione: unire il fascino della tradizione con un tocco contemporaneo, per parlare a una nuova generazione di uomini che vivono la loro mascolinità con consapevolezza e stile. Due note sull’attore (che fa anche il modello): classe 1991, originario dell’Alaska, è diventato famoso nel 2017, quando è stato scelto per interpretare Reggie Mantle nella popolare serie TV Riverdale.