Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni, Mario commuove tutti: lacrime a centro studio

Nella registrazione didel 29 Gennaio 2025 c’è stato uno dei momenti più emozionanti di questa stagione. Il protagonista di quello che è accaduto inè il cavaliere del trono over tanto discusso,Cusitore. Oltre a questa bellissima scena, Gloria Nicoletti si è ritrovata in una situazione alquanto particolare con un uomo del parterre. Non sono mancate anche liti e accesi confronti., Claudia e Giorgio: un’attrazione a metàLa puntata si è aperta con il confronto tra Claudia e Giorgio. Lei ha confessato di provare un forte interesse per lui, ma ha ammesso di essere infastidita dal fatto che lui non sia completamente concentrato su di lei. Nonostante tra loro ci siano già stati dei baci, Claudia sente che Giorgio non le sta dando l’esclusività che desidera.