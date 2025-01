Anteprima24.it - Napoli, Rrahmani: “Come dei robot per difendere come vuole Conte”

Tempo di lettura: 2 minuti“Io unper? Penso che lo siamo un po’ tutti noi, visto che tutte le settimane prepariamo le partite insieme. Tutti dobbiamo fare quello che ci chiede il mister: ognuno di noi è un. La grande forza della solidità difensiva ritrovata è che difendiamouna squadra, tutti insieme”. Così il difensore delAmirai microfoni di Radio Crc.“La difesa inizia dagli attaccanti – ha spiegato il difensore – che cominciano la pressione: in questo modo per noi dietro è più facile. Questa è la chiave della nostra squadra.in avanti e fare una forte pressione aiuta anche noi difensori ad agire meglio. Facendo una forte pressione, le palle che arrivano agli attaccanti contro cui giochiamo non sono pulite”.“E’ il quinto anno che sono a– ha affermato il difensore approdato dal Verona in maglia azzurra nell’estate 2020 – e mi sento un leader della difesa perché è passato molto tempo.