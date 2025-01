Addio alla cantante Marianne Faithfull

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.24 La cantautrice britannica, icona della Swinging London, è morta all'età di 78 anni. Ne danno notizia i media britannici. Nata nel 1946 a Londra,era discendente dnobiltà austriaca per parte di madre. Debuttò comenel 1964 con un singolo scritto da Mick Jagger e Keith Richards,As Tears Go By. Con Jagger ebbe una relazione,finita la quale ebbe un periodo di oblio.Tornò al successo con Broken English (1979) e poi con Strange Weather (1987). Collaborò anche con i Metallica.