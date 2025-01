Ilfoglio.it - Un altro Daspo. Emis Killa e le colpe dei tifosi

è indagato dalla procura di Milano per associazione a delinquere nell’inchiesta "Doppia curva" della Direzione distrettuale antimafia, quella che a fine settembre ha portato a 19 misure cautelari e all’azzeramento dei due vertici delle curve di Milan e Inter. Per la procura il rapper avrebbe assistito al pestaggio di uno steward l’11 aprile in occasione della partita Milan-Roma fuori dallo stadio Giuseppe Meazza (i video evidenziano come non abbia parteciapato alla rissa). Inoltre, in una perquisizione a casa sua sarebbero stati trovati sette coltelli, tre tirapugni, uno sfollagente, un taser e quasi 40 mila euro in contanti. Non è dato a sapersi che coltelli fossero e se il taser fosse accompagnato dal porto d'armi. Il problema di, molto probabilmente è un: avere amici brutti sporchi e cattivi, gente da curva, capi ultrà.