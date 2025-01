Anteprima24.it - Studenti del liceo “De Luca” premiati al Quirinale da Mattarella

Tempo di lettura: 3 minutiIlArtistico “Paolo Anania De” di Avellino è stato insignito di un importante riconoscimento nell’ambito della XXIII edizione del concorso nazionale “I Giovani ricordano la Shoah”. La cerimonia si è svolta il 28 gennaio al, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio, della Presidente dell’UCEI Noemi Di Segni e del Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.Il progetto presentato dalla scuola, intitolato “Rats”, ha colpito la giuria per la sua capacità di ricostruire con accuratezza e profondità l’atmosfera della Shoah. “È stato un percorso completo, ricco di speranza ed inimmaginabile. Siamo partiti dalla nostra idea in piccolo ed insieme l’abbiamo realizzata pezzo per pezzo, desiderosi di arrivare a qualcosa di più grande.