Zonawrestling.net - RISULTATI: IWA Vs Valor 26.01.2025

dello Show andato in scena la scorsa Domenica a Tecchiena, Alatri:IWA VsDomenica 26 Gennaio – Tecchiena, Alatri (FR)Christian Gladio batte Jordan WolfTag Team MatchFashion Gabriel & Topavolic battono Zero The Fool & RomeoPWR Heavyweight ChampionshipKarim Brigante (c) batte Lou King Sharp e mantiene il TitoloArtemisio Jr. batte Uragano NeroTriple Treat Match for BWS Heavyweight ChampionshipFlavio Augusto (c) batte Luke Astaroth e Dave Blasco e mantiene il TitoloIWA Rising Star ChampionshipNic Fedeli (c) vs Omar Prince finisce No Contest, Fedeli rimane Campione