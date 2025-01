Biccy.it - Prime reazioni di Ferragni dopo le parole di Corona sul tradimento

Le rivelazioni che Fabrizioha fatto sulla presunta storia che Fedez avrebbe avuto per anni con un’altra donna hanno causato un terremoto sui social e da ore non si parla d’altro sul web. Basta aprire Tik Tok o Instagram per trovare clip del podcast dell’ex re dei paparazzi e tra i commenti c’è chi accusa Fedez e difende Chiara e chi invece incolpa ladi aver finto che tutto andasse bene. Proprio su Instagram ieri sera sono arrivate ledella regina delle influencer, che ha risposto a tre commenti specifici sotto al suo ultimo post.Ledi Chiarale dichiarazioni du Fabrizio: “Le risposte ai commenti dei fan”.Ieri sera alle 20 Chiara ha pubblicato una foto in cui indossa un bellissimo abito nero. In poche ore il post ha ottenuto quasi 1000 commenti, moltissimi complimenti per il look sfoggiato, ma anche dellechiaramente riferite al presuntodi Fedez di cui ha parlato Fabrizionel suo podcast su You Tube Falsissimo.