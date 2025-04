Gol e spettacolo a San Siro finisce 2-2 fra Milan e Fiorentina

MilanO (ITALPRESS) – Milan e Fiorentina danno vita a una sfida ricca di emozioni e occasione, che si chiude sul 2-2. All'autorete di Thiaw e al raddoppio di Kean in avvio, rispondono Abraham e Jovic. Dopo 7 minuti, la formazione viola passa già in vantaggio. Musah perde un pallone sanguinoso in uscita e la sfera arriva a Gudmundsson che entra in area, salta Tomori e mette in mezzo per Kean, il quale viene anticipato da un disperato intervento difensivo di Thiaw che si tramuta in un autogol. I padroni di casa accusano il colpo e al 10? subiscono già il raddoppio. Mandragora sventaglia in area, Dodo appoggia al volo a centro area pescando Kean, che al volo infila Maignan per il 2-0. Al 23?, alla prima vera occasione, i rossoneri accorciano le distanze. Abraham serve Pulisic, l'ex Borussia Dortmund e Chelsea chiude il triangolo con l'inglese che entra in area e batte De Gea con il destro per il 2-1.

