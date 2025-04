Boxe | rinviato il mondiale IBF cruiser tra Claudio Squeo e Opetaia

mondiale IBF dei pesi cruiser tra Claudio Squeo e Jai Opetaia. Non sarà più il 13 maggio che l'italiano e l'australiano combatteranno a Gold Coast, nella terra dell'attuale padrone della citata cintura.La sfida, ora, si terrà l'8 giugno. Questo a causa di un infortunio non di grande conto per il citato Opetaia, ma tale evidentemente da impedirgli di salire sul ring nel prossimo mese: in breve, serviranno tre settimane in più per rendere la situazione tale da metterlo su un ring.Opetaia, 29 anni, ha un record di 27 vittorie su 27 incontri sostenuti, dei quali 21 per KO, e detiene la cintura IBF dal 2022. Non solo: l'ha già difesa per quattro volte in differenti luoghi tra Wembley, Riyadh e appunto la già citata Gold Coast.

