Milan-Fiorentina 2-2 pari di Jovic in rimonta

Milan-Fiorentina, con i rossoneri che sotto di due gol, recuperano la gara, ma un punto serve a poco a entrambe. La squadra di Conceicao sale a 48 punti mentre la formazione di Palladino si porta a 52 agganciando momentaneamente Roma e .L'articolo Milan-Fiorentina 2-2, pari di Jovic in rimonta proviene da Webmagazine24.

Calcio Live Tracker: il Parma ferma l'Inter sul 2-2, Milan-Fiorentina 2-2. Milan-Fiorentina 2-2, gol e highlights. Autorete di Thiaw e Kean, poi Abraham e Jovic. Video Gol Milan-Fiorentina 2-2, highlights e sintesi. Le pagelle di Milan-Fiorentina 2-2: incubo Musah, Jovic dà la scossa. Bene i portieri Maignan e De Gea. Milan-Fiorentina 2-2, pari di Jovic in rimonta. Milan-Fiorentina 2-2, le pagelle: De Gea non è umano, Dodo inarrestabile, male Pablo Marì.

