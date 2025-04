Costacurta | Forte disagio nel vedere come è morto Maradona Era una meraviglia

L'ex difensore del Milan ha ricordato l'ex campione nei giorni in cui si tiene in Argentina il processo ai suoi medici per la morte improvvisa

L'ex difensore del Milan ha ricordato Maradona nei giorni in cui si tiene in Argentina il processo ai suoi medici per la morte improvvisa

