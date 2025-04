Droni russi su Mykolaiv | 3 donne ferite

Droni a Mykolaiv, provocando tre feriti. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Vitaly Kim. "Una donna di 49 anni è stata ricoverata in ospedale, mentre un'altra di 72 è stata curata in regime ambulatoriale. Sono scoppiati tre incendi che sono già stati domati. Sette abitazioni private e un'auto sono rimaste danneggiate", ha riferito Kim, aggiungendo successivamente di una terza persona ferita, una donna di 67 anni. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 0.18 Le forze russe hanno lanciato un attacco con, provocando tre feriti. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Vitaly Kim. "Una donna di 49 anni è stata ricoverata in ospedale, mentre un'altra di 72 è stata curata in regime ambulatoriale. Sono scoppiati tre incendi che sono già stati domati. Sette abitazioni private e un'auto sono rimaste danneggiate", ha riferito Kim, aggiungendo successivamente di una terza persona ferita, una donna di 67 anni.

