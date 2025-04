Terrorismo Crosetto | Musk parla di attentati in Europa? Non so cosa volesse dire

"Mi auguro che la previsione di Musk sull'Europa sia sbagliata". E' quanto ha detto oggi, sabato 5 aprile, il ministro della Difesa Guido Crosetto, commentando le dichiarazioni dell'imprenditore e politico al congresso delle Lega. "Non ho capito cosa intendesse dire Elon Musk quando parlava di possibili attentati in Europa" aggiunge parlando nel corso.

