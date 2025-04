Oasport.it - Leggere l’avversario: psicologia e strategia nello sport professionistico e non solo

Su un ring, su un campo da calcio o da padel e persino al tavolo da poker, intuire un secondo prima la prossima mossa delè di fondamentale importanza. Lae lasono così diventati un aspetto importante ai fini delle vittorie, tanto quanto il talento e la fisicità e non è un caso se gli atleti dedicano ore di allenamento all’aspetto mentale prima di una sfida. Nelle prossime righe vedremo qualche esempio concreto. Lo scanning nel calcio: vedere il gioco prima degli altriUna buona lettura delrende un partita di calcio molto più semplice. Il duello in tal senso esemplare è quello tra un portiere e chi deve battere un calcio di rigore, dove lo studio prima della gara e la capacità di raccogliere informazioni anche all’ultimo istante sono vitali per vincere la sfida.