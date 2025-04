Oasport.it - Boxe: buon debutto Italia con le donne nella tappa di World Boxing Cup in Brasile

Si è disputata in questi giorni a Foz de Iguacu, in, la primadellaCup 2025, l’appuntamento didel circuito in mano a, il nuovo ente che si propone di prendere l’eredità della fin troppo contestata IBA, oramai in preda a scandali di qualsiasi genere possibile e immaginabile.Sono quattro lene che hanno saputo raggiungere la finale: Rebecca Nicoli (60 kg), unica peraltro a vincere contro la polacca Rygielska, Giovanna Marchese (48 kg), Melissa Gemini (75 kg) e Lucia Elen Ayari (51 kg). Le prime due hanno perso per verdetto unanime contro l’argentina Milagros e la norvegese Hofstad, per l’ultima impegnonotte con la kazaka Urakbayeva. In gara tra leanche Sirine Charaabi, che è invece arrivata in semifinale nei 54 kg e ha comunque raccolto il bronzo.