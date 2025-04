Amici 24 Chiara bacia un professionista e scatena la gelosia di TrigNO

Chiara bacia un professionista sulla bocca e scatena la gelosia di TrigNO: cosa è accaduto ad Amici 24 staseraL'articolo Amici 24, Chiara bacia un professionista e scatena la gelosia di TrigNO proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Amici 24, Chiara bacia un professionista e scatena la gelosia di TrigNO Leggi su Novella2000.it unsulla bocca eladi: cosa è accaduto ad24 staseraL'articolo24,unladiproviene da Novella 2000.

Amici 24: il tenero bacio di Maria De Filippi ad Alessandra Amoroso, incinta del suo primo figlio. Maria De Filippi, il bacio al pancione di Alessandra Amoroso: il momento tenerissimo ad Amici. Amici, Maria De Filippi organizza uno scherzo agli allievi al serale: «Sono un po’ stron*a». Il primo bacio di. Elena D'Amario ritrova l'amore dopo Massimiliano Caiazzo, paparazzata mentre bacia un ragazzo misterioso. Amici 24: scatta il bacio tra Jacopo Sol e Francesca dopo la puntata del Serale! VIDEO. Scatta il bacio tra Chiara e TrigNo. È nato un nuovo amore nella scuola di Amici 24?. Ne parlano su altre fonti

Chiara e Trigno si separano ad Amici 24?/ Lei bacia un altro al serale: scenata di gelosia in studio! - Chiara e Trigno, crisi in arrivo ad Amici 24? Dopo il ballottaggio scatta la gelosia per un gesto inaspettato: cos'è successo? (ilsussidiario.net)

Amici 24 Serale 2025: Chiara balla e bacia il ballerino professionista/ La reazione in studio di Trigno - Chiara, nel serale di Amici 24, balla e bacia un ballerino professionista: Maria De Filippi coinvolge Trigno che reagisce così. (ilsussidiario.net)

Amici 24, Chiara scivola durante un’esibizione - Chiara scivola durante un’esibizione e fa preoccupare il pubblico: ecco cosa è accaduto stasera ad Amici 24 Durante la seconda manche della terza puntata del Serale di Amici 24 a esibirsi è stata ... (novella2000.it)