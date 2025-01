Ilrestodelcarlino.it - "Il Comune fa cassa con i divieti di sosta"

"Delle 2.772 sanzioni elevate nel nostroperirregolare nel 2024, oltre 1.500 sono quelle fatte dagli ausiliari del traffico nei tre mesi di operatività degli stalli blu sul lungomare. Stalli che si rivelano sempre di più una fonte di reddito per le casse municipali. Peccato, però, che facciano tutt’altro che bene al turismo e, di conseguenza, alle attività economiche". Il capogruppo di minoranza Anteo Bonacorsi trae spunto dai recenti dati sull’attività della polizia locale per ribadire la sua contrarietà ai parcheggi a pagamento sul litorale marottese, introdotti nell’estate 2023. "Con questi parcheggi – riprende il leader di opposizione -, che sono circa 800 spalmati su tutto il lungomare, l’amministrazione in86mila euro dal canone di concessione pagato dal gestore Abaco Spa e, inoltre, una cifra superiore ai 40mila con le sanzioni elevate dai tre ausiliari del traffico in servizio durante l’estate e retribuiti dalla stessa Abaco.