Giubileo Bergoglio e gli Studios | per la prima volta un Pontefice varca le porte del Sogno a Cinecittà

Lunedì 17 febbraio, Papa Francesco varcherà i cancelli di, il mitico studio romano che ha fatto sognare il mondo con pellicole iconiche, da La Dolce Vita a C’era unain America. Un gesto simbolico, fortemente voluto dal, che chiude con un colpo di teatro ildegli Artisti e del Mondo della Cultura (15-18 febbraio), evento organizzato dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione.Il Papa tra i setDalle 9 alle 11, Francesco incontrerà una delegazione di registi, attori e protagonisti della cultura negliche hanno reso leggende nomi come Fellini, Leone, Magnani e De Sica, senza dimenticare i giganti americani come Scorsese e Coppola. Un tributo al cinema come “linguaggio universale”, definito più volte da“una grande espressione di Dio”. Non è un caso che il Papa, appassionato di neorealismo italiano, abbia scelto proprio il tempio della Settima Arte per lanciare un messaggio: l’arte non è decorazione, ma strumento di verità e dialogo.