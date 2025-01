Secoloditalia.it - Filippo Mosca, fine dell’incubo: lasciata la prigione lager di Bucarest è in cella a Viterbo. La madre: è stato disumano

La vicenda di, detenuto in «condizioni disumane» tra ratti ed escrementi nel carcere di Porta Alba di Costanza in Romania, ha scosso le coscienze e indignato l’opinione pubblica, diventando un caso rilanciato sui media internazionali. Una vicenda che, tra sgomento e indignazione, si trascinava da tempo, un tempo incalcolabile per chi, come il 30enne italiano detenuto nel carcere diin condizioni disumane, ha dilato orrore e paura, sfiducia e sconcerto insopprimibili, con buona pace del grido di allarme e di dolore lanciato dai familiari e dai fautori di una campagna social che sembrava non sortire esiti. Una vicenda, che il legale e ladel giovane hanno denunciato dal primo istante in tutta la sua drammaticità.torna in Italia: trasferito nel carcere diFino a oggi pomeriggio, quando al culmine di un’odissea giudiziaria che sembrava senza ritorno, il trentenne di Caltanissetta, arrein Romania nel 2023 per traffico internazionale di stupefacenti, e detenuto nel carcere di, èestradato in Italia.